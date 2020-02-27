Пензенский омоновец признан лучшим снайпером в ПФО (видео)

В тактико-специальных состязаниях участвовали 18 снайперских пар. Каждому бойцу предстояло выполнить десять упражнений: на скорость, точность, выносливость и быстроту реакции. Эти элементы участники отрабатывали на тренировках.

«Приезжаем на стрельбище, сначала отрабатываем упражнения, которые требуются для сдачи ежегодных и ежеквартальных зачетов. Потом нарабатываем опыт для себя. Берем упражнения из различных соревнований, когда есть возможность, по максимуму все отрабатываем», — рассказал сотрудник ОМОН управления Росгвардии по Пензенской области Александр.

Снайпер стал лучшим в индивидуальном зачете. С победой старшего прапорщика ОМОНа поздравил начальник регионального управления Игорь Белов, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.