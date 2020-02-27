Пензенским школьникам рассказали о мерах безопасности на льду

Синоптики прогнозируют, что плюсовая температура в Пензенской области продержится еще неделю. Затем ожидается похолодание. Тает не только снег на дорогах — льда практически не осталось на Суре. Насколько небезопасно бывает выходить на лед весной и во время оттепели, школьникам рассказали и показали сотрудники МЧС. Однако, как показывает практика, чаще всего на льду рискуют не дети, а взрослые — любители зимней рыбалки.

Это сейчас, когда необходимое снаряжение под рукой, а в роли утопающего и его спасителей — профессиональные водолазы, кажется, что вытащить человека из воды — дело быстрое и простое. Сотрудники МЧС продемонстрировали школьникам фрагмент спасательной операции. Однако мораль тут одна — лучше просто не рисковать своей жизнью и не выходить на лед, особенно, когда он тает.

Некоторые школьники признаются, что они выходили на замерзшие реки и водоемы этой зимой, чтобы, например, покататься на коньках, но дети утвердили, что знают и соблюдают правила безопасности.

«Смотрю, если есть следы и каток расчищен, то там кто-то был. Если тепло, лед подтаивает, то, конечно, никого там не было. Сейчас посмотрел, как спасают человека, страшно стало, конечно», — сказал ученик школы № 41 Илья Кулагин.

Практика МЧС показывает, что в большинстве случаев рискуют не дети, а взрослые. На льду, покрывающем водоемы, при любых погодных условиях можно увидеть рыбаков.

Зимой на замерзшей реке на ГПЗ-24 почти всегда встречаются любители подледной ловли. Прежде чем выйти на лед, необходимо проверить его на прочность и сделать это лучше с помощью палки.

Безопасной для человека считается толщина покрытия не менее восьми, а лучше десяти сантиметров. Однако в период неустойчивых температур или во время оттепели лучше вовсе не стоит выходить на лед.

МЧС не может запретить рыбачить в оттепель. Остается только проводить профилактические акции. Любителей зимней ловли предупреждают, что нельзя пробивать много лунок и собираться большими группами на маленькой площади.

«Последняя декада февраля отмечается резким повышением температур, от нуля до плюс пяти градусов, и в этой связи на водоемах происходит таяние льда, сейчас на него категорически запрещено выходить», — рассказал главный государственный инспектор по маломерным судам ГИМС ГУ МЧС России по Пензенской области Сергей Петрунин.

Трагических случаев на льду в 2020 году в регионе не было. В январе и феврале 2019-го на водных объектах Пензенской области погибли два человека, один из которых — ребенок, сообщает телеканал «Экспресс».