Герои Победы: Гаврилов Николай Никитович

Они не рождались героями. Они ими стали, когда в смертельной опасности оказались самое дорогое — Родина и семья. Сегодня в рубрике о пензенцах — Героях Советского Союза рассказ о Николае Никитовиче Гаврилове.

Он родился 3 октября 1914 года в селе Исса Пензенской области. С началом войны был мобилизован в армию. Воевал связистом. В феврале 1942-го Николай Никитович был тяжело ранен под городом Великие Луки. После лечения в госпитале его направили в танковую школу, где он освоил специальность механика-водителя. В качестве механика-водителя танка Т-34 Николай Гаврилов участвовал в Львовско-Сандомирской и Силезской наступательных операциях.

С января по март 1945 года боевая машина уроженца Иссы без поломок и аварий прошла с боями свыше 500 километров. За это время благодаря мастерству Гаврилова экипаж танка подбил два немецких танка, «гусеницами» было уничтожено до 50 автомашин и три противотанковых орудия. Машина механика-водителя Гаврилова первым пересекла польско-германскую границу.

10 апреля 1945 года сержанту Николаю Гаврилову было присвоено звание Героя Советского Союза.