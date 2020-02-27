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Мошенники придумали новую схему вывода денег с карт — через такси

27 февраля в 09:05 132 просмотра

Директор по мониторингу операций и диспутам одного из российских банков Алексей Голенищев заявил о том, что мошенники начали использовать новую схему для того, чтобы обманом выманивать деньги у людей. Она носит условное название «такси от банка».

Как сообщают «Известия», ссылаясь на представителя банка, уже несколько человек обратились с жалобами на то, что им звонили с номера, который начинался с «8 800», и информировали о попытке списать с карты несколько тысяч рублей. У потенциальных жертв не было интернет-банка, поэтому дальше действия разворачивались по новому сценарию.

«Клиенту предложили воспользоваться специальным трансфером до ближайшего банкомата, где можно осуществить операцию по переводу средств на якобы безопасный счет. В заботе о клиентах мошенники ушли дальше банков — это повысило доверие жертвы. Клиенту заказали такси через обычный сервис и привезли к АТМ, где он под диктовку перевел средства на счет злоумышленника», — рассказал Алексей Голенищев.


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