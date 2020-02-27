«Дорога памяти». Пензенцам предлагают увековечить имена предков-героев

Фотографии своих предков, которые участвовали в Великой Отечественной войне, можно добавить на сайт проекта. Они войдут в мультимедийную галерею «Дорога памяти», включающую уникальные экспонаты из запасников Центрального музея Вооруженных Сил, впервые демонстрируемые широкой общественности.

Мультимедийный музей установят возле главного храма Вооруженных Сил России к 75-летию Великой Победы.

«Ведущая к храму дорога, длинной в 1270 метров, соответствует 1418 дням войны. Вдоль нее на стене с использованием современных технологий будут представлены имена и фотографии участников Великой Отечественной войны», — сообщили в пресс-центре облправительства.