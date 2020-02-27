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Зареченский рабочий упал с лестничной площадки второго этажа

27 февраля в 09:17 96 просмотров

В городе Заречном Пензенской области 37-летний мужчина получил травмы во время выполнения работы.

Как сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР, днем 9 декабря рабочий находился в здании бывшего детского эколого-биологического центра по улице Ленина. Он готовил помещение к строительству многоквартирного жилого дома.

«В частности, при разборе административного здания потерпевший мужчина упал с лестничной площадки второго этажа, получив травму позвоночника, квалифицирующуюся как тяжкий вред здоровью», — уточнили в ведомстве.

Зареченца доставили в пензенскую больницу, где медики оказали ему помощь.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства случившегося. Расследование дела продолжается.

Фотография: https://penza.sledcom.ru/news/item/1443641/

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