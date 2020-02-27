Моногорода планируют спасать с помощью уплотнения населения

Моногорода предложили уплотнить для сокращения расходов. Об этом «Известиям» рассказали эксперты, участвующие в разработке соответствующих вариантов оптимизации для кабмина.

Жителей предлагается переселять из опустевших домов на окраинах в центр населенного пункта или соседние поселения для снижения расходов бюджета. Отмечается, что схожая схема уже была опробована в Воркуте, сейчас обсуждается возможность распространить ее на другие города.

Кроме того, на месте расселенных домов можно создавать зеленые зоны, а высвобождающиеся средства направить на модернизацию коммунального хозяйства.

Председатель Совета по изучению производительных сил Всероссийской академии внешней торговли Дмитрий Землянский рассказал, что будет сформирована единая модель, которую города смогут при желании применять в условиях быстрого сокращения численности населения.

Сейчас в городах со сложным экономическим положением миграционный отток идет равномерно из всех районов. Часто многоквартирные дома остаются наполовину пустыми. При этом расходы на содержание дома и коммунальных сетей сохраняются как при прежней численности населения.