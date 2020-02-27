Житель Пачелмы не смог вспомнить, как оказался ночью в пустом кафе в Пензе

Сотрудники правоохранительных органов задержали в Пензе мужчину, который незаконно проник в кафе.

Около трех часов ночи в заведении на улице Ново-Казанской сработала охранная сигнализация, выехала группа задержания. Прибыв на место, росгвардейцы увидели, что входная дверь кафе повреждена.

«Правоохранители оцепили здание и, дождавшись хозяина кафе, зашли внутрь. При осмотре помещения на втором этаже кафе был обнаружен лежащий на полу мужчина, находящийся в состоянии опьянения. Вокруг него валялась битая посуда», — сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Выяснилось, что 31-летний дебошир живет в Пачелме. Мужчина не смог объяснить, как он оказался в Пензе и зачем залез в кафе. Для дальнейшего разбирательства его доставили в полицию.