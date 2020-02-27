Пензенские полицейские напоминают о наказании за найденные вещи

Женщина рассказала, что зашла днем в магазин на улице Измайлова. Там она оставила кошелек, в котором находилось 10 тысяч рублей. Когда пензячка спохватилась, вещи уже не было.

«На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Сотрудники уголовного розыска установили причастность к совершению преступления 35-летней жительницы областного центра», — сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Подозреваемая призналась, что нашла чужой кошелек и забрала его себе. Деньги она успела потратить. За это ей может грозить до двух лет лишения свободы.

Полицейские предупреждают, что если гражданин нашел какую-либо вещь, например кошелек или телефон, то нужно непременно отыскать владельца. Если самостоятельно это сделать не получается, то надо отдать находку правоохранителям.

«Помните: не принимая мер к возврату найденной вещи, вы нарушаете закон и можете быть привлечены к уголовной ответственности», — отметили сотрудники ведомства.