Как пензенцам защититься от коронавируса?
Ежегодный Сретенский бал в Пензе
Старт акции «75 дней до Победы. Пост № 1» в Пензе
Осмотр Иваном Белозерцевым обновленного хирургического корпуса больницы им. Филатова
Наши новости
Житель Пачелмы не смог вспомнить, как оказался ночью в пустом кафе в Пензе
В Пензе отец семейства подозревается в торговле наркотиками
В Башмаковском районе пьяная драка двух влюбленных закончилась смертью
В Мокшане сотрудники службы безопасности спасли пенсионерку от мошенников
Сердобчанка вонзила нож в упрекнувшую ее свекровь
Пензенцы продолжают покупать фейковые путевки через интернет
Пензенцу дали срок за кражу кабеля
В Пензе молодой бизнесмен связался с мошенником
СКР опубликовал фото со смертельного пожара в Наровчатском районе
Мошенники «повесили» на пензячку кредит

Пензенские полицейские напоминают о наказании за найденные вещи

27 февраля в 10:08 124 просмотра

41-летняя жительница Пензы написала заявление в полицию о краже. Возбуждено уголовное дело.

Женщина рассказала, что зашла днем в магазин на улице Измайлова. Там она оставила кошелек, в котором находилось 10 тысяч рублей. Когда пензячка спохватилась, вещи уже не было.

«На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Сотрудники уголовного розыска установили причастность к совершению преступления 35-летней жительницы областного центра», — сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Подозреваемая призналась, что нашла чужой кошелек и забрала его себе. Деньги она успела потратить. За это ей может грозить до двух лет лишения свободы.

Полицейские предупреждают, что если гражданин нашел какую-либо вещь, например кошелек или телефон, то нужно непременно отыскать владельца. Если самостоятельно это сделать не получается, то надо отдать находку правоохранителям.

«Помните: не принимая мер к возврату найденной вещи, вы нарушаете закон и можете быть привлечены к уголовной ответственности», — отметили сотрудники ведомства.


Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...