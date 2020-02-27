Россиян предложили штрафовать за купание в неположенных местах и игру в мяч

Жителей России намерены начать штрафовать за купание в неположенных местах, игру в мяч там, где этого делать нельзя, прыжки в воду с причала и поднятие ложной тревоги, сообщает телеканал «360» со ссылкой на РИА Новости.

В новой редакции КоАП может появиться статья «Нарушение правил охраны жизни людей на водных объектах». Изменения предложили внести в Совете Федерации.

Купаться планируют запретить на пляжах и в других местах массового отдыха, если там есть щиты с предупреждениями и соответствующими надписями. В воду нельзя будет зайти в необорудованных и незнакомых местах. Заплывать за буйки, считают сенаторы, тоже нельзя. Как и подплывать к моторным, парусным судам и весельным лодкам.

Под запрет могут попасть прыжки в воду с катеров, лодок и причалов. На штраф можно будет нарваться, если искупаться человек решил пьяным, пришел на пляж с собакой и другими животными или намусорил.

Играть с мячом и в спортивные игры в воде, решили в Совефеде, нужно только в отведенных для этого местах. Иначе — штраф. Заплатить придется и за хватание в воде купающегося, подачу криков ложной тревоги и плавание на средствах, которые для таких целей не предназначены.

Отвечать, по мнению сенаторов, должны как граждане, так и собственники и арендаторы пляжей. За правонарушения выпишут предупреждение или административный штраф. Его размер для россиян будет колебаться от 500 рублей до 2000, должностные лица заплатят 2000−5000 рублей, индивидуальные предприниматели — от 7000 до 10 000. Максимальный штраф установлен для юридических лиц — от 10 000 до 50 000 рублей.

Предложения направят в Минюст.