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Ветеран предложил установить в Пензе памятник воинам-артиллеристам

27 февраля в 10:19 140 просмотров

Ветеран Великой Отечественной войны Александр Балакшин пришел на прием к меру Пензы Андрею Лузгину. Он представил несколько идей, связанных с предстоящим празднованием 75-летия Великой Победы.

В частности, ветеран предложил пересмотреть размещение военной техники, которая стоит в скверах «Журавли» и у городской администрации, сообщили в пресс-службе мэрии.

Также он поделился мнением по поводу увековечивания памяти воинов-артиллеристов, предложив разместить на Западной поляне соответствующий памятник. Андрей Лузгин поддержал идею.

«Можно взять вашу идею за основу, провести конкурс среди архитекторов на лучший вариант исполнения монумента», — отметил глава горадминстрации.

Мэр сообщил, что предложения ветерана обсудят на ближайшем заседании оргкомитета Победы.

Фотография: https://www.penza-gorod.ru/news/andrey_luzgin_podderzhal_ideyu_sozdaniya_pamyatnika_voinam_artilleristam/

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