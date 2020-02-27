Ветеран предложил установить в Пензе памятник воинам-артиллеристам

Ветеран Великой Отечественной войны Александр Балакшин пришел на прием к меру Пензы Андрею Лузгину. Он представил несколько идей, связанных с предстоящим празднованием 75-летия Великой Победы.

В частности, ветеран предложил пересмотреть размещение военной техники, которая стоит в скверах «Журавли» и у городской администрации, сообщили в пресс-службе мэрии.

Также он поделился мнением по поводу увековечивания памяти воинов-артиллеристов, предложив разместить на Западной поляне соответствующий памятник. Андрей Лузгин поддержал идею.

«Можно взять вашу идею за основу, провести конкурс среди архитекторов на лучший вариант исполнения монумента», — отметил глава горадминстрации.

Мэр сообщил, что предложения ветерана обсудят на ближайшем заседании оргкомитета Победы.