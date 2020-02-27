Пензенцы смогут узаконить гаражи на ул. Кривозерье

В мэрии Пензы прошел личный прием граждан главой администрации города Андреем Лузгиным. Один из вопросов касался оформления земли под гаражно-строительным кооперативом на улице Кривозерье.

В пресс-службе мэрии уточнили, что сложности в процессе узаконивания возникли из-за того, что территория ГСК, как выяснилось, находится на двух земельных участках в разных зонах разрешенного использования. Одна из которых не позволяет размещение гаражей.

«В конце апреля мы выносим на заседание Гордумы проект новых правил землепользования и застройки, в соответствии с которым для этой территории предусмотрена зона размещения объектов автомобильного транспорта, после чего будет возможность продолжить предусмотренную законом процедуру оформления земли», — пояснил Андрей Лузгин.

Мэру во время приема также поступили вопросы о переносе сроков расселения дома по улице Пригородной, о ремонте одного из домов по улице Богданова и приведении в порядок его внутридворовой территории, об организации работы троллейбуса № 8, вводе в эксплуатацию пристроя к зданию на улице Молодогвардейской и ряд других.

«Всего глава администрации в этот день рассмотрел семь обращений, четыре из которых носили коллективный характер», — добавили в пресс-службе.

Напомним, к мэру во время приема обратился ветеран Великой Отечественной войны Александр Балакшин. Он поделился мнением по поводу увековечивания памяти воинов-артиллеристов, предложив разместить на Западной поляне соответствующий памятник. Андрей Лузгин поддержал идею.