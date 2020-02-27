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Траты на услуги ЖКХ являются одними из основных для пензенцев

27 февраля в 11:15 86 просмотров

Пензастат обнародовал данные о рынке платных услуг по итогам января. Общий объем в этом месяце составил 5309,8 млн руб. Это чуть больше, чем год назад.

В структуре оказанных платных услуг преобладают те, что предоставляются в сфере ЖКХ.

«Они являются самыми затратными по удельному весу в потребительских расходах. В январе населению области оказано жилищно-коммунальных услуг на 2286,2 млн руб., что составляет 43% от общего объема платных услуг», — отмечает орган государственной статистики.

Также большую долю занимают телекоммуникационные услуги — 16,5%, транспортные — 11,2%.

«В структуре объема бытовых услуг 75,1% приходилось на услуги по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств, машин и оборудования, услуги по ремонту и строительству жилья и других построек, парикмахерские и ритуальные услуги», — сообщает Пензастат.

В расчете на одного жителя объем платных услуг составил 4069,4 руб., в том числе бытовых — 345,5 руб.


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