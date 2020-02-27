В России пересмотрят размеры автоштрафов

В проекте нового КоАП предложили резко увеличить штрафы за нарушение правил дорожного движения, сообщает телеканал «360» со ссылкой на РИА Новости . В Минюсте РФ решили, что запросам общества это не соответствует. Документ в этой части пересмотрят.

Замминистра юстиции Денис Новак на общественных слушаниях отметил, что инициатива сделать штрафы более серьезными принадлежит МВД. Именно это ведомство готовило предложения по блоку, где идет речь о нарушениях ПДД. Он добавил, что разработчики хотели снизить смертность на дорогах, поэтому и решили установить более суровое наказание для недобросовестных водителей.

Новый Кодекс об административных правонарушениях, по словам замглавы Минюста, направлен на то, чтобы обеспечить безопасность жизни и здоровья граждан и улучшить качество жизни россиян в целом.

Упрощенный порядок обжалования постановлений о штрафах, считает замминистра, нужно развивать. Задействовать в этом стоит в том числе электронные средства.

В проекте нового КоАП, который опубликовал Минюст, говорилось об ужесточении штрафов для водителей. Инициатива поддержку в обществе не нашла. В правительстве заметили, что предлагаемые штрафы для автомобилистов непосильны.