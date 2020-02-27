В Башмаково на средства президенского гранта откроют центр «Благовест»

Проект центра стал победителем конкурса на получение президентского гранта. Финансирование составило более 1,2 млн рублей, софинансирование — свыше 680 тысяч рублей.

Как сказано в пояснении к проекту, в Башмаковском районе проживают 3844 детей и подростков, 72 из них находятся на различных видах учета.

«За последнее время участились случаи девиантного поведения подростков, их действия и поступки отклоняются от правил, принятых обществом», — отмечено в документе.

В духовно-просветительском центре планируют развивать православную культуру, приобщать детей и молодежь к историко-культурным ценностям, семейным традициям, оздоровлению, интеллектуальному и творческому развитию. Там будут проходить семейные праздники, лекции, мастер-классы, занятия с психологом, будет открыты различные кружки и секции.