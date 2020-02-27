Пензенцам рекомендуют употреблять 5 порций овощей и фруктов в день

Врач пензенского областного центра медицинской профилактики Татьяна Чепасова , продолжая тему здорового питания, рассказывает, почему в день нужно употреблять пять порций овощей и фруктов.

Рекомендацию употреблять пять порций фруктов и овощей, то есть не менее 400 граммов дает ВОЗ. Одна порция — это примерно 80 граммов свежих фруктов, овощей, зелени, ягод, что соответствует одному стакану, одной горсти, трем столовым ложкам с верхом нарезанных продуктов.

Такой объем нужен организму для нормальной работы, он снижению риска развития хронических неинфекционных заболеваний. В перечень входят не только свежие, но и замороженные фрукты, овощи и ягоды, сухофрукты и соки.

Что означает «порция фруктов»? Это один банан среднего размера, одно яблоко среднего размера, один апельсин среднего размера, 15 виноградин, две-три сливы, горсть малины или вишни, ¾ стакана сока (приготовленного без добавления сахара), ¼ стакана сушеных фруктов.

«Порция овощей»: один помидор среднего размера, один огурец среднего размера, одна средняя морковь, ½ перца, один стакан порезанной капусты, один стакан сырых листовых овощей, ½ стакана приготовленных или измельченных сырых овощей.

В день как минимум следует съедать три порции овощей (желательно, половину — в сыром виде) и две порции фруктов, по возможности, — в сыром виде. Растительное меню можно разнообразить в виде овощных и фруктовых салатов, гарнира и овощных супов. Необходимо сочетать сырые и отварные овощи. При термической обработке разрушаются многие витамины, зато размягчаются растительные волокна, они становятся более доступными для усвоения.

Как увеличить потребление овощей и фруктов? Держите на столе вазу с фруктами, мелкой морковью. Храните в холодильнике замороженные овощи и фрукты, которые при правильном хранении не теряют витамины. Не забывайте о сухофруктах. Мытые овощи и фрукты со своего огорода ешьте, не очищая от кожуры, она богата клетчаткой и витаминами.