В Наровчате в огне погиб пенсионер

По предварительным данным, 26 февраля в 20:58 на улице Комсомольской вспыхнул срубовой дом. Пламя уничтожило все на площади 15 квадратных метров.
Тушили полыхающее строение четыре человека с помощью двух спецмашин. В жилище пожарные нашли мертвого 70-летнего хозяина дома.
По факту случившегося проводится проверка.
Пензенцев просят быть осторожнее в обращении с печным и газовым оборудованием, проверять исправность проводки, не оставлять включенными электроприборы и не курить в постели. От соблюдения правил пожарной безопасности зависит жизнь.