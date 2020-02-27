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В Наровчате в огне погиб пенсионер

27 февраля в 12:12 112 просмотров

В селе Наровчат Пензенской области произошел пожар, который унес жизнь мужчины. В пресс-службе регионального управления МЧС сообщили подробности.

По предварительным данным, 26 февраля в 20:58 на улице Комсомольской вспыхнул срубовой дом. Пламя уничтожило все на площади 15 квадратных метров.

Тушили полыхающее строение четыре человека с помощью двух спецмашин. В жилище пожарные нашли мертвого 70-летнего хозяина дома.

По факту случившегося проводится проверка.

Пензенцев просят быть осторожнее в обращении с печным и газовым оборудованием, проверять исправность проводки, не оставлять включенными электроприборы и не курить в постели. От соблюдения правил пожарной безопасности зависит жизнь.

Фотография: фото предоставлено пресс-службой управления МЧС по Пензенской области

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