В Наровчате в огне погиб пенсионер

В селе Наровчат Пензенской области произошел пожар, который унес жизнь мужчины. В пресс-службе регионального управления МЧС сообщили подробности.

По предварительным данным, 26 февраля в 20:58 на улице Комсомольской вспыхнул срубовой дом. Пламя уничтожило все на площади 15 квадратных метров.

Тушили полыхающее строение четыре человека с помощью двух спецмашин. В жилище пожарные нашли мертвого 70-летнего хозяина дома.

По факту случившегося проводится проверка.

Пензенцев просят быть осторожнее в обращении с печным и газовым оборудованием, проверять исправность проводки, не оставлять включенными электроприборы и не курить в постели. От соблюдения правил пожарной безопасности зависит жизнь.