1000 человек смогут устроиться в «Дамате» в 2020 году

Компания «Дамате» в 2020 году создаст 1000 новых рабочих мест. Вакансии появятся в Пензенской, Тюменской областях и Ставропольском крае.

В Пензенской области завершается реализация проекта по расширению мощностей производства индейки до 155 тысяч тонн в год. Именно в этом регионе появится самое большое число новых рабочих мест — 600. Люди смогут устроиться на объекты по производству и переработке индейки, расположенные в Нижнеломовском, Колышлейском, Спасском, Мокшанском, Пачелмском, Вадинском районах. Самыми востребованными специальностями в компании будут рабочие на производство, механизаторы, специалисты для работы в лабораториях, ветеринарные врачи, электромеханики, слесари-ремонтники, слесари-электрики, агрономы и начальники площадок птицеводства.

На «Молочном комбинате «Пензенский» продолжается модернизация мощностей и вводятся новые линии. Поэтому в этом году там откроют новые вакансии, в том числе — операторов производственных линий, специалистов ситуационного центра, мастеров цехов. Всего смогут трудоустроиться 20 человек.

Кроме того, на предприятиях «Дамате» в Ставропольском крае создадут более 350 рабочих мест, в Тюменской области — 30.

«Дамате» приглашает на работу как сотрудников с опытом по определенным специальностям, так и без него. Сотрудники смогут пройти переквалификацию в корпоративном университете, занятия проходят очно и дистанционно.

«На сегодняшний день более 40% сотрудников, работающих в компании, пришли к нам из других профессиональных областей. Наличие собственного корпоративного университета дает «Дамате» возможность ежемесячно проводить обучение по перепрофилированию и повышению квалификации для более 150 человек. Преподавателями выступают ведущие специалисты и руководители производственных отделов, готовые передавать свои знания и опыт», — сообщила заместитель генерального директора «Дамате» по управлению персоналом Полина Коннова.