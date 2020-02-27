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Родителей российских школьников хотят начать штрафовать за хамство детей

27 февраля в 12:47 132 просмотра

Общероссийский профсоюз педагогов предложил начать штрафовать родителей школьников за оскорбление учителей и хамство, сообщает телеканал «360» со ссылкой на «Известия».

Планируется, что взрослые должны будут заплатить от 500 до 3000 рублей. В случае нанесения побоев сумма увеличится до 5000 рублей. Должностным или юридическим лицам попытка унижения чести и достоинства педагогов может обойтись в 100−150 тысяч рублей.

За нанесение побоев учителю на месте работы предложили ввести уголовную ответственность и лишать свободы до трех лет. В случае группы лиц — до шести лет тюрьмы. В пояснительной записке к документу уточняется, что его необходимость вызвана участившимися случаями нападений на педагогических работников. Если закон будет принят, учителя смогут обращаться для защиты своих прав в комиссию по делам несовершеннолетних.


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