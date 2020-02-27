Делегация из Ижевска приехала в Пензу за опытом в реализации нацпроектов

27 февраля с рабочим визитом Пензу посетили председатель Городской Думы Ижевска Олег Гарин и его заместитель Бахруз Гумбатов.

В мэрии состоялось заседание с их участием. Гостей интересовал опыт Пензы в нацпроектах. Об организации работы в рамках федеральных программ «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и «Формирование современной городской среды» рассказал вице-мэр Денис Леонтьев.

«В программе мы участвуем четвертый год. Три года подряд регион занимал одно из лучших мест в России по реализации данного нацпроекта», — сообщил он.

На эти цели ежегодно направляется более одного миллиарда рублей, сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Пензенские чиновники рассказали, что в настоящее время идут конкурсные процедуры по определению подрядных организаций на ремонт 52 улиц. Контракты планируется заключить до середины марта.

«По опыту прошлых лет по итогам торгов на ремонт выходят пензенские компании, которые работают не первый год. Мы ставим задачу подрядчикам заранее готовиться к работам на уровне организационных мер — своевременно выполнять профилактику асфальтовых заводов, закупать щебень и битум, чтобы приступить к ремонту, как только позволят погодные условия, и выполнить работы качественно и в срок», — отметил глава адмигистрации Пензы Андрей Лузгин.

Также в ходе визита делегации подписано соглашение о сотрудничестве городскими думами Пензы и Ижевска.