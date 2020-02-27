Глава ДепСМИ рассказала в правительстве о новшествах медиахолдинга «Экспресс»

27 февраля на заседании правительства Пензенской области начальник Департамента информационной политики и СМИ Екатерина Шнайдер рассказала о совместной работе со средствами массовой информации по информированию людей о социально важных вопросах и по созданию положительного имиджа региона на федеральном уровне. Большой блок доклада был связан с деятельностью ГАУ ПО «Медиахолдинг «Экспресс».

Екатерина Шнайдер напомнила участникам совещания о том, что государственный медиахолдинг был создан в августе прошлого года. В настоящее время в него входят телеканал «Экспресс», радио «Экспресс в Пензе» и сетевое издание «Информационное агентство «Пенза-Пресс». За семь месяцев существования ГАУ в работе медиаресурсов произошло множество качественных изменений, начальник департамента подробно остановилась на каждом СМИ.

«В рамках работы по продвижению положительного имиджа Пензенской области государственный медиахолдинг организует работу по созданию качественного видео- и аудиоконтента, увеличению количества тематических программ. Основным продуктом телеканала «Экспресс» являются новости, программы аналитической и социальной направленности. Аудитория — люди в возрасте 40+. В связи с переходом лицензии телевещания «Экспресс» в ГАУ ПО «Медиахолдинг «Экспресс» с разработкой новых проектов телевизионного вещания, обновлением редакторской группы авторских программ возрастной акцент смещается в пользу более молодой аудитории», — рассказала Екатерина Шнайдер.

В частности, в конце января 2020 года на телеканале «Экспресс» появился целый ряд новых рубрик и программ.

«Это «Место встречи» (16+) — экскурс в историю, связанную с улицами, которые названы в честь героев ВОВ; «Совет от» (16+) — актуальные советы гражданам от различных ведомств, которые полезны гражданам всех возрастных категорий. Пропаганда семейных ценностей в программе «Утро на «Экспрессе» (16+) представлена в виде цитат и инфографики. «События в цифрах» (16+) — ежедневная рубрика, рассказывающая в цифрах о социально-экономическом развитии региона. Также по поручению губернатора при поддержке министерств образования и здравоохранения выходит рубрика «Психология» (16+), которая призвана помочь психологическим проблемам подростков», — сообщила начальник ведомства.

Кроме того, на телеканале запустили информационно-аналитические программы с участием членов правительства: «Тема дня» (16+), «Кабинет министров» (16+). Обновилось ток-шоу «Первая студия» (16+), было записано интервью с губернатором Пензенской области Иваном Белозерцевым. О развитии жизни в каждом районе рассказывает рубрика «Большая губерния» (16+). Также при поддержке минэкономики уже выходит программа, рассказывающая о лучших практиках малого и среднего предпринимательства Пензенской области. А в феврале начались съемки проекта к 75-летию Победы — «А мы из Пензы. Наследники победителей» (16+), в которой сотрудники медиахолдинга и жители Пензенской области рассказывают о дедах, прадедах, прошедших Великую Отечественную войну.

Кроме того, телеканал «Экспресс» осуществляет организацию трансляций прямых линий губернатора в официальных аккаунтах в интернете, готовит интерактивные презентации, имиджевые ролики, фильмы по темам соцподдержки населения, профилактики безопасности дорожного движения, соцрекламы по ЗОЖ.

Также «Экспресс» осуществляет онлайн-трансляцию областных праздничных мероприятий, которые проходят в ККЗ «Пенза» и областной филармонии, на федеральном портале «культура.рф».

Екатерина Шнайдер также упомянула о том, что 29 ноября стартовало вещание «Экспресса» на телеканале «Общественное телевидение России» в первом цифровом мультиплексе. Это пять часов эфирного времени: в утреннем блоке — с 6 до 9 часов, в вечернем — с 17 до 19. Таким образом, зона вещания телеканала «Экспресс» стала распространяться на всю Пензенскую область.

«Вещание региональных каналов на ОТР было запущено в 66 регионах, но лишь 28 вещают в полном объеме представленного времени. Главные трудности — отсутствие технических и производственных мощностей. Также не каждый телеканал может представить необходимый объем информационной продукции, есть ряд жестких требований. Пензенская область справилась с этой задачей успешно», — подчеркнула глава департамента.

Кроме того, по ее словам, ОТР заинтересовано в подготовке совместно с ГАУ ПО «Медиахолдинг «Экспресс» информационных сюжетов о Пензенской области для трансляции в федеральном блоке. Работа в этом направлении продолжится.

Радио «Экспресс» — молодежная радиостанция, которая изменила формат с развлекательного на информационно-музыкальный. Были внедрены новые рубрики — «События в цифрах» (16+), ежедневное обсуждение ключевых событий дня, регулярные акции для водителей уже помогают наведению порядка на дорогах и повышению культуры вождения. Рубрика «Работа над ошибками» (16+) разъясняет основные трудности в произношении и написании тех или иных слов и выражений, задача — научить молодежь говорить по-русски правильно. В планах — создание других новых рубрик.

Говоря о работе информагентства «Пенза-Пресс», Екатерина Шнайдер отметила, что на сегодняшний день это одно из самых посещаемых сетевых изданий в регионе.

«В 2019 году был установлен рекорд посещаемости за 12 лет существования сайта — более 1 миллиона просмотров и более 50 тысяч уникальных посетителей в месяц. Согласно последним данным компании «Медиалогия», ИА «Пенза-Пресс» занимает второе место в общем рейтинге региональных СМИ. В данный момент проходит тестирование обновленного сайта, в нем будут предусмотрены новые разделы, афиша мероприятий Пензенской области, хроника событий и новые сервисы», — рассказала начальник департамента.

Она подчеркнула, что проекты медиахолдинга служат информационными посредниками между властью и обществом, позволяют работать с разными аудиториями.

Больше о новых продуктах «Медиахолдинга «Экспресс» можно почитать ЗДЕСЬ.