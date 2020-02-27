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В Белинском районе лучше всего готовят призывников

27 февраля в 13:32 56 просмотров

27 февраля губернатор Пензенской области Иван Белозерцев провел заседание по подведению итогов осеннего призыва в армию и определению задач предстоящей кампании.

Губернатор призвал активнее заниматься военно-патриотическим воспитанием допризывников. Он напомнил, что 2020-й объявлен президентом Годом Памяти и Славы: 9 мая Россия будет праздновать 75-летие Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

«Сохранение традиций, отстаивание достоверности истории, в частности, правды о событиях 1941−1945 годов, — это тоже часть патриотической работы с молодежью», — подчеркнул глава региона.

Иван Белозерцев нацелил глав районных администраций совместно с военкоматами развивать в образовательных учреждениях движение «Юнармия».

Кроме того, в ходе заседания губернатор вручил дипломы победителям конкурса среди муниципальных образований на лучшую подготовку граждан к военной службе, организацию и проведения призыва. По итогам конкурса первое место занял Белинский район, второе место — Неверкинский, третье — Каменский.

За многолетний добросовестный труд благодарность губернатора объявлена военному комиссару Неверкинского и Камешкирского районов Андрею Безбородову, военному комиссару Пензенского района Вячеславу Забродскому, военному комиссару Земетчинского и Вадинского районов Владимиру Сумбаеву, сообщили в пресс-центре облправительства.

Фотография: http://pnzreg.ru/news/society/218382/

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