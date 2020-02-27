Тамалинка попалась на краже благодаря камерам наблюдения

Установлено, что 10 января женщина пришла в районное подразделение Пенсионного фонда, чтобы оформить пособие на погребение. Получилось так, что специалист оставила ее одну в кабинете. Сельчанка вытащила из сумки сотрудницы кошелек и похитила деньги. Женщина сразу вышла на улицу.

«Установлена злоумышленница была с помощью записей с камер видеонаблюдения», — пояснили в пресс-службе прокуратуры Пензенской области.

Тамалинка возместила причиненный ущерб. Суд назначил ей исправительные работы, которые она обязана выполнять в течение четырех месяцев. 5% заработка будет уходить в доход государству.

Приговор в законную силу не вступил.