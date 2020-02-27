В Пензенской области перевыполнен план по нацпроекту в сфере производительности труда

Министр промышленности и инновационной политики Пензенской области Михаил Торгашин на заседании правительства региона 27 февраля рассказал об итогах реализации нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости» за 2019 год и о планах работы на 2020-й.

Он напомнил участникам заседания о том, что региональный минпром в декабре позапрошлого года разработал программу «Производительность труда и поддержка занятости Пензенской области на 2019 — 2024 годы», она прошла конкурсный отбор в Минэкономразвития РФ. Среди участников было отобрано 15 субъектов-победителей, в том числе Пензенская область.

Региональные проекты реализуются по двум направлениям — «Системные меры по повышению производительности труда» и «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях». В прошлом году на них было выделено 28,9 млн рублей.

К 2024 году регион должен вовлечь в программу 75 предприятий, обеспечить рост производительности труда на 25% по отношению к показателям 2018 года и обучить 698 сотрудников предприятий-участников.

В 2019-м Пензенская область успешно выполнила все задачи, поставленные в рамках нацпроекта. Более того, по числу заключенных с предприятиями соглашений план был перевыполнен на 40%.

«Было заключено 21 соглашение с предприятиями, тогда как целью было 15. Под управлением экспертов федерального центра компетенций обучено 135 сотрудников (что на 69% выше, чем установленный показатель) и 59 сотрудников обучены на предприятиях, реализующих мероприятия самостоятельно (показатели превышены более чем на 18%), — пояснил Михаил Торгашин.

По его словам, одной из угроз развития промышленного производства в регионе является нехватка кадрового потенциала. Благодаря внедрению бережливого производства удается экономить ресурсы, в том числе и человеческие, отмечает пресс-центр облправительства.