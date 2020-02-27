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Пензенец не смог разоблачить мошенника

27 февраля в 14:35 92 просмотра

35-летний житель Пензы попался на частую уловку мошенников и потерял деньги.

Мужчина рассказал полицейским, что потерял 91 тысячу рублей после звонка неизвестного, представившегося сотрудником банка.

Звонивший сообщил, что с карты клиента пытаются похитить деньги. Чтобы остановить подозрительные операции, нужно было выполнить ряд действий.

«Было необходимо продиктовать реквизиты карты и цифровые коды, которые поступят в SMS-сообщении. Мужчина пояснил, что знал о подобных способах обмана», — рассказали в пресс-службе регионального управления МВД.

Несмотря на это, пензенец лишился денег. По факту кражи возбудили уголовное дело.

Сотрудники полиции в очередной раз напоминают, что звонок с сообщением о подозрительных операциях с картой могут совершить только мошенники.


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