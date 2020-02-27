Пензенские школы могут присоединиться к проекту по сбору батареек

Учреждениям образования предлагают рассказать учащимся, что они могут сдать отработанные элементы питания для последующей их переработки. Сбор продлится до 31 мая 2020 года.
«Основная цель проекта — развитие экологической культуры и увеличение количества батареек, поступающих на переработку», — сообщили в пресс-центре облправительства.
Подать заявку на участие в проекте необходимо до 15 марта, пройдя по ссылке.
В рамках проекта пройдет конкурс среди учебных заведений, на котором выберут тех, кто собрал больше всего батареек.