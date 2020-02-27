Белозерцев анонсировал создание программы по поддержке учреждений профобразования

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев 27 февраля на встрече с руководителями средних специальных учебных заведений обозначил задачи по подготовке профессиональных кадров, использованию мастерских и поддержке талантливых специалистов.

Перед началом встречи глава региона и спикер парламента Валерий Лидин осмотрели мастерские на ул. Маркина, созданные на базе колледжа пищевой промышленности. В них в эти дни проходит региональный чемпионат WorldSkills Russia среди молодых профессионалов по двум профилям: поварское и кондитерское дело.

Иван Белозерцев, общаясь с наставниками и участниками конкурса, отметил высокий уровень технического оснащения площадок. На создание мастерских было направлено более 25 млн рублей.

В целом, в Пензенской области региональный чемпионат WorldSkills Russia в эти дни проводится по 28 компетенциям, среди которых — архитектура, графический дизайн, предпринимательство, технологии моды, кирпичная кладка, преподавание в младших классах и другие.

«Чемпионат в Пензенской области проводится в седьмой раз, это хорошая возможность продемонстрировать достижения региональной системы профессионального образования, а также задать ориентиры для ее дальнейшего развития. Все мы прекрасно понимаем, что подготовка квалифицированных кадров, модернизация, организация высокотехнологичных рабочих мест, повышение производительности труда — важнейшие задачи, решением которых мы занимаемся уже несколько лет. Без этого невозможно эффективное и качественное развитие экономики Пензенской области», — сказал он на встрече с руководителями средних специальных учебных заведений.

Иван Белозерцев добавил, что большую помощь в решении поставленных задач оказывают нацпроекты, инициированные президентом страны.

«В прошлом году в Пензенской области в рамках нацпроекта «Образование» оборудовано 10 современных мастерских, где учащиеся колледжей отрабатывают полученные на занятиях практические навыки. Еще 10 мастерских появятся в этом году. Объем расходов на совершенствование материально-технчиеской базы колледжей по различным направлениям за последние пять лет вырос в девять раз и составил 41,5 млн рублей», — пояснил глава региона.

Губернатор добавил, что новые мастерские важны для подготовки участников всероссийского конкурса профкомпетенций. Но еще важнее готовить высококлассных специалистов, которые пойдут работать на предприятия региона.

«Нашему региону необходимо иметь больше экспертов, которые способны давать компетентную оценку. Это влияет на обучение ребят. В 2019 году в рамках реализации нацпроекта обучено 86 экспертов из числа педагогов пензенских колледжей. Поручаю минобру Пензенской области организовать обучение еще не менее 120 экспертов.

[…] Достижения наших педагогов, наставников должны отмечаться и поощряться, о них должны знать в коллективах. Они должны получать премии и другие преференции, продвижения по службе, талантливых выпускников необходимо приглашать в наши коллективы. Думаю, что мы найдем возможность, чтобы с 2020 года установить финансовые поощрения для участников чемпионата «Навыки мудрых», — добавил он.

Также Иван Белозерцев пообещал поддерживать учреждения профобразования, направляя средства на их ремонт и материально-техническое переоснащение. Программа будет схожей с проектом по ремонту сельских домов культуры и школ.