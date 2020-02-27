Пензенцев предупреждают о дополнительном сборе в электричках

С 1 марта вводится сбор за оказание услуг по оформлению проездного билета в пензенских электричках.

Сбор составит 15 рублей. Нововведение установлено в соответствии с приказом Минтранса России. Это касается пригородных поездов Башкортостанской пассажирской компании.

«Его будут взимать только с тех пассажиров, которые сели в пригородный поезд на станциях и остановочных пунктах, где есть кассы и билетопечатающие автоматы для продажи пригородных билетов, а также при продлении маршрута», — пояснил пресс-секретарь компании Сергей Спатар.

Если пассажир сел на станции, где невозможно купить билет, то сбор взиматься не будет.

Также гражданам напомнили, что билеты можно приобрести в электронном виде.