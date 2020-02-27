Пензенец записал песню в поддержу «Дизеля»

Изначально житель Пензы разместил трек на своей страничке в соцсети «ВКонтакте». 27 февраля его опубликовали в официальной группе «Дизеля».

«Я, как и все настоящие болельщики, буду ждать новых матчей и верить в победу наших спортсменов», — написал Евгений Балыков у себя на стене 5 февраля.

Он отметил, что является автором музыки и текста, а также исполнителем песни. Сведением и мастерингом занимался Илья Голян. Послушать запись можно по ссылке.

Напомним, впервые за пять лет пензенская хоккейная команда вышла в плей-офф. 26 февраля состоялась игра с «Рубином», «желто-синие» одержали победу со счетом 2:1.