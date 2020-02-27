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Пензенец умер, получив удар бутылкой по голове

27 февраля в 16:05 108 просмотров

В Пензе завершили расследование уголовного дела в отношении 47-летнего мужчины, которого обвинили в причинении тяжкого вреда здоровью человека. Пострадавший умер.

Следствие установило, что днем 20 декабря пензенец пришел домой на улицу Новую к своему знакомому, чтобы выяснить отношения. Поводом было то, что тот якобы не раз бил его. Когда хозяин лежал на диване, злоумышленник стукнул его по голове стеклянной бутылкой с жидкостью и ушел.

«55-летний мужчина скончался на месте происшествия в результате полученной закрытой черепно-мозговой травмы», — сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

Пензенца заключили под стражу. В настоящее время уголовное дело направили в суд.


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