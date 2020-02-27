Жительница Каменки отсудила деньги за некачественный кухонный гарнитур

В Пензе пересмотрели решение Каменского городского суда. Женщина просила защитить свои права в качестве потребителя.

Женщина сообщила, что 23 мая заключила договор о покупке в кредит гарнитура на кухню с индивидуальным предпринимателем. Его стоимость составляла 73000 руб., из которых 60000 руб. она выплатила. Товар доставили в разобранном виде, поэтому сразу не были заметны недостатки.

«Размеры одного шкафа не соответствуют заказанным, бутыльница и близлежащие ящики не закрываются, пенал изготовлен неровно, не имеет креплений, между угловыми шкафами имеется большая щель, на одном из шкафов отходит пластик, парные дверки шкафов расположены одна ниже другой», — пояснили в пресс-службе Пензенского областного суда.

Жительница Каменки обратилась к продавцу, тот забрал один из шкафов, пообещав исправить недостатки. В конце июля женщина попросила расторгнуть договор купли-продажи, потому что предмет мебели так и не вернули. Но ей отказали.

Тогда горожанка обратилась в суд. В итоге каменский суд удовлетворил требования женщины: в ее пользу решено взыскать с ответчика 60000 руб., оплаченных за товар, 10000 руб. неустойки, 1500 руб. в качестве компенсации морального вреда, 5000 руб. штрафа и 12 812 руб., потраченных на проведение экспертизы.

Женщина подала апелляцию, посчитав сумму штрафа заниженной. В Пензенском областном суде увеличили ее до 35 750 руб.