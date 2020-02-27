Как пензенцам защититься от коронавируса?
Ежегодный Сретенский бал в Пензе
Старт акции «75 дней до Победы. Пост № 1» в Пензе
Осмотр Иваном Белозерцевым обновленного хирургического корпуса больницы им. Филатова
Наши новости
Жительница Каменки отсудила деньги за некачественный кухонный гарнитур
Пензенцев предупреждают о дополнительном сборе в электричках
Пензенские школы могут присоединиться к проекту по сбору батареек
В Белинском районе лучше всего готовят призывников
Глава ДепСМИ рассказала в правительстве о новшествах медиахолдинга «Экспресс»
В Башмаково на средства президенского гранта откроют центр «Благовест»
Траты на услуги ЖКХ являются одними из основных для пензенцев
Пензенцы смогут узаконить гаражи на ул. Кривозерье
Пензенским школьникам рассказали о мерах безопасности на льду
Пензенский омоновец признан лучшим снайпером в ПФО

В Пензе за два месяца в ДТП пострадали 16 детей

27 февраля в 16:31 82 просмотра

Пензенская Госавтоинспекция рассказала об авариях с участием несовершеннолетних.

Так, с начала года в дорожно-транспортных происшествиях пострадали 16 детей. 11 из них были пешеходами

«Основная доля ДТП с участием детей-пешеходов происходит в жилых зонах, придворовых территориях и на тротуарах. Поэтому Госавтоинспекция обращается ко взрослым быть предельно внимательными при движении в жилых зонах, соблюдать скоростной режим и ежедневно напоминать детям о правилах поведения рядом с дорогой», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Пятеро детей из пострадавших были пассажирами. Пензенцам напоминают, что при их перевозке нужно использовать специальные удерживающие устройства, которые соответствуют росту и весу ребенка.


Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...