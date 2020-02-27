В Пензе за два месяца в ДТП пострадали 16 детей

Так, с начала года в дорожно-транспортных происшествиях пострадали 16 детей. 11 из них были пешеходами

«Основная доля ДТП с участием детей-пешеходов происходит в жилых зонах, придворовых территориях и на тротуарах. Поэтому Госавтоинспекция обращается ко взрослым быть предельно внимательными при движении в жилых зонах, соблюдать скоростной режим и ежедневно напоминать детям о правилах поведения рядом с дорогой», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Пятеро детей из пострадавших были пассажирами. Пензенцам напоминают, что при их перевозке нужно использовать специальные удерживающие устройства, которые соответствуют росту и весу ребенка.