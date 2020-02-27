Как пензенцам защититься от коронавируса?
Ежегодный Сретенский бал в Пензе
Старт акции «75 дней до Победы. Пост № 1» в Пензе
Осмотр Иваном Белозерцевым обновленного хирургического корпуса больницы им. Филатова
Наши новости
Центробанк поднял курсы доллара и евро после праздников
Курс евро подскочил до 69 рублей
Центробанк начал поднимать курс доллара
Центробанк снизил курс евро до 68 рублей
Курс евро превысил отметку в 69 руб
Центробанк снизил курсы доллара и евро
Курс евро снизился до 68,77 руб
Центробанк поднял курсы доллара и евро
Центробанк снизил курсы доллара и евро
Центробанк снизил курс евро

Центробанк опубликовал курсы валют на 28 февраля

27 февраля в 16:45 72 просмотра

Центральный Банк России установил официальные курсы доллара и евро на 28 февраля.

По данным Банка России, курс доллара вырос с 65,5177 руб. до 65,6097 руб., курс евро — с 71,2439 руб. до 71,6458
руб.

Золото будет стоить 3 473,34 рублей за грамм, серебро — 38,13, платина — 1 934,32, палладий — 5 895,77.


Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...