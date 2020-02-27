Центробанк опубликовал курсы валют на 28 февраля

Центральный Банк России установил официальные курсы доллара и евро на 28 февраля.

По данным Банка России, курс доллара вырос с 65,5177 руб. до 65,6097 руб., курс евро — с 71,2439 руб. до 71,6458

руб.

Золото будет стоить 3 473,34 рублей за грамм, серебро — 38,13, платина — 1 934,32, палладий — 5 895,77.