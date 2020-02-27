Глава минкультуры рассказала, когда заработает центр «На Ленинградской»

Министр культуры Пензенской области Татьяна Курдова в рамках программы «Кабинет министров» (16+) на телеканале «Экспресс» рассказала о реализации на территории региона нацпроекта, создании модельных библиотек, а также о завершении строительства культурно-досугового центра «На Ленинградской».

По словам Татьяны Курдовой, одной из важнейших задач нацпроекта «Культура» является капитальный ремонт сельских учреждений культуры. В 2019-м его провели на 19 объектах, в трех из них — на федеральные средства.

«Это очень серьезная поддержка отрасли, потому что, когда мы получаем практически новое, современное здание, оно будет служить людям еще многие годы, услуга населению будет предоставляться совершенно в другом качестве. Это теплые, светлые, уютные, красивые помещения, куда хочется приходить, где хочется проводить свой досуг. И мы видим, что люди разных возрастов уже в отремонтированные учреждения культуры потянулись», — отметила глава минкульта.

В рамках проекта «Культурная среда» идет модернизация детских школ искусств и учреждений образования в сфере культуры. В прошлом году регион получил 16 пианино, которые были распределены в те школы, которые работают по предпрофессиональным программам. В 2020-м планируется направить 14 млн рублей на оснащение колледжа искусств и пензенской школы искусств «Гармония».

Еще один важный аспект нацпроекта — создание модельных библиотек. В этом году они появятся в двух районах Пензенской области — в Лунинском и Кузнецком (село Махалино).

«Это пространство, которое выходит за рамки нашего понимания библиотеки как места книговыдачи. Это зонированное пространство с высокоскоростным интернетом, где можно заниматься творчеством, подключена национальная электронная библиотека. […] В Лунинском и Кузнецком районах будет проведен капитальный ремонт, уже подготовлен эскиз. Это очень интересно, красиво и необычно. Думаю, что это привлечет множество людей к чтению литературы. Мы планируем не менее 11 таких библиотек сделать модельными в Пензенской области в рамках нацпроекта», — пояснила Татьяна Курдова.

Отвечая на вопрос телеведущей Альбины Баишевой о том, на каком этапе находится строительство культурно-досугового центра «На Ленинградской», министр сообщила о том, что реконструкция вышла на финишную прямую. Сейчас ведется внутренняя отделка помещений, в зрительном зале устанавливают современное оборудование.

«Это учреждение будет предназначено для досуга и развития всех слоев населения. Уже многие приходят с вопросами, когда можно будет начать заниматься в кружках и коллективах. В плане открытия и передачи здания у нас обозначен срок — май 2020 года. Но мы думаем, что торжественное открытие со сформированным штатом и запуском в работу произойдет в июне-июле», - рассказала глава минкультуры.

Напомним, здание бывшего «Дома офицеров» признали аварийным в 2014-м. С июня пребывание людей там было исключено, а в декабре того же года на объекте приостановили подачу тепла и техническую эксплуатацию. Здание принадлежало Минобороны, в 2016 году его передали в собственность Пензенской области. Тогда же губернатор Иван Белозерцев поручил подготовить проектно-сметную документацию на его реконструкцию. Работы на объекте начались в 2018-м.

Полный выпуск программы «Кабинет министров» с Татьяной Курдовой можно посмотреть ЗДЕСЬ.