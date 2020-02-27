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Определена дата голосования за внесение поправок в Конституцию

27 февраля в 17:01 70 просмотров

Сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок к Конституции Андрей Клишас выступил с предложением провести голосование 22 апреля.

Он выступил с инициативой на встрече президента с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию, которая прошла 26 февраля.

«Владимир Владимирович, позвольте вам предложить все-таки 22 апреля текущего года как дату проведения общероссийского голосования. Логика выбора здесь была достаточно простой: к 19 апреля заканчивается православный пост, Пасха, 24 апреля у наших братьев-мусульман начинается священный месяц Рамадан», — цитирует сайт Кремля слова Андрея Клишаса.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уже после встречи сообщил журналистам, что Владимир Путин поддержал предложение о голосовании 22 апреля.

Фотография: скриншот - http://www.kremlin.ru/events/president/news/62862

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