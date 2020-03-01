Пензенцам напоминают о местах празднования Масленицы 1 марта

1 марта на нескольких площадках Пензы традиционно будут организованы праздничные мероприятия (0+), посвященные проводам зимы. Где именно и во сколько они начнутся, напомнили в мэрии.

11:00 – 14:00 – гуляния в пензенском зоопарке (ул. Красная, 10). Сжигание чучела зимы – в 14:00).

11:00 – 17:00 – народные забавы, спортивные состязания, игры и конкурсы в Детском парке (ул. Кроншадтская, 1А). Пензенцев ждут ярмарка народных умельцев, выставка работ студии семейного творчества, выставка-продажа изделий декоративно-прикладного творчества пензенских мастеров, выступление творческих коллективов города. Чучело сожгут в 17:00.

11:00 – 17:00 – гуляния в парке культуры и отдыха «Комсомольский» (ул. Гагарина, 6). Сжигание чучела намечено на 17 часов.

11:00 – начало празднования в Заре, торжество пройдет на детской площадке (Брусничный проезд). Его организует центр хореографического искусства города.

12:00 – 19:00 – празднование в Центральном парке культуры и отдыха им. В. Г. Белинского (ул. К. Маркса, 1). Участников гуляний ждут игры, конкурсы, народные забавы, шуточные состязания, выступления творческих коллективов. В 19:00 сожгут чучело Масленицы. Далее на центральной сцене парка начнется «Танцевальный марафон».

11:30 – 12:30 – торжественные мероприятия на территории школы №47 (ул. Пролетарская, 26а). Чучело сожгут в 12:30.