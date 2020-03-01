Россиянам рассказали, как правильно извиняться в Прощеное воскресенье

1 марта у православных россиян – Прощеное воскресенье. Директор православной радиостанции «Радонеж» Евгений Никифоров рассказал о том, как правильно извиняться в этот день.

Как сообщает телеканал «360» со ссылкой на РИА «Новости», Евгений Никифоров порекомендовал просить прощения и у православных людей, и у представителей иных конфессий.

«И им будет легче, и вам на душе будет спокойнее. Прощение — это великий дар, который нам дал Господь. Он прощает нас, а мы прощаем близких. Не забудьте в воскресенье попросить прощение у семьи, близких и даже своих котов с кошками», — отметил он.

Православный журналист также напомнил о том, что традиция просить прощение сложилась из-за желания подойти к Великому посту, который начинается 2 марта, без грехов за спиной. При этом важен не ответ собеседника, а сам момент извинения.

В этот день запрещается жаловаться и ругаться. На стол можно подавать блины, пироги и любую выпечку, но нельзя есть мясо.