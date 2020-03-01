Более 2000 пензенцев приняли участие в фестивале «Километры здоровья»

В Пензе прошел ежегодный спортивный фестиваль «Километры здоровья». Его посетили более двух тысяч человек, среди которых – председатель Законодательного Собрания региона Валерий Лидин.

По словам спикера областного парламента, праздник получил широкую поддержку среди населения.

«Мы видим, что на этот праздник пришли целыми семьями. Много детей, молодежи», - отметил Валерий Лидин.

Каждый во время регистрации мог выбрать свою дистанцию – 2, 3 или 4 км, для детей – 500 метров. Также можно было побороться в поднятии 16-килограммовой гири, перетягивании каната, сообщили в пресс-службе регионального ЗакСобра.

«Наша задача - показать на личном примере насколько важно вести здоровый образ жизни. Сам люблю лыжи и в этом году прошел около 300 километров», - отметил председатель парлаента.

Спортивные состязания прошли в рамках мероприятий, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.