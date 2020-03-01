В Пензе прошел профориентационный фестиваль «Навигатор»

На базе пензенского колледжа архитектуры и строительства прошел профориентационный фестиваль «Навигатор». На нем школьников знакомили с рабочими и творческими профессиями и предлагали задуматься над тем, чем бы они хотели заняться после получения школьного аттестата.

Раз в год, в дни проведения профориентационного фестиваля «Навигатор», несколько студентов Пензенского колледжа архитектуры и строительства берут на себя обязанность экскурсовода. Рассказать о рабочих специальностях и занять полезным делом группу детей сможет почти каждый. Но когда речь идет о сотнях школьников, тут требуются профессионалы.

Спортзал в рамках профориентационного фестиваля «Навигатор» превратился в «город мастеров». За одним столом красили, за другим лепили. Школьникам предлагали попробовать себя в роли сварщиков и водопроводчиков. Особенно тесно было у столов с компьютерами. Там подростки знакомились с графическим дизайном. По мнению организаторов, чем раньше дети начнут знакомиться с миром профессий, тем легче им будет в дальнейшем сделать выбор, куда пойти учиться и кем стать.

«Родители очень давят на своих детей и предлагают им те направления подготовки, которые интересны именно родителям. Может быть, по каким-то причинам они не состоялись в этих областях А у детей, наоборот, вызывают интерес профессии, где можно своими руками создать что-то полезное», - рассказала директор Пензенского колледжа архитектуры и строительства Елена Спильная.

В рамках «Навигатора» сложилась практика, когда представители школ договариваются с колледжем о сотрудничестве. И тогда уже сами хозяева фестиваля отправляются в гости - проводить мастер-классы, сообщает телеканал "Экспресс".