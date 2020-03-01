В Пензенскую область за 5 лет переселилось 8 тыс. уроженцев ближнего зарубежья

Пензенскую область все чаще выбирают для постоянного места проживания соотечественники, которые после распада Советского Союза остались в государствах, получивших независимость. Сбережение народа - одна из ключевых задач развития страны. Об этом президент Владимир Путин говорил в послании Федеральному собранию. Как в нашем регионе работают над миграционным приростом и какие программы помогают обосноваться на новом месте уроженцам ближнего зарубежья?

Араик Бадалян - техник-механик по профессии - из Армении в Пензенскую область приехал в 2007 году. Поначалу работал на Каменском заводе. Теперь развивает семейный бизнес. Строить кафе и благоустраивать территорию он начал 10 лет назад. Обосноваться за 1,5 тысячи километров от дома мужчине помогла государственная программа. Она направлена на оказание содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом.

«К нам сюда из Москвы приехала комиссия. И я спросил, как нам сделать, чтобы все узаконить, жить здесь по-человечески. Мне тогда сказали, что в 2013 году есть такая программа. Очень хорошо ко мне относятся, у меня много друзей здесь, много отношений. Не буду скрывать, Каменка для меня - как вторая родина», - признался участник программы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом, Араик Бадалян.

Трудиться и жить в Каменку несколько лет назад приехала и Гуландом Джалматова. Работает педиатром в Каменской межрайонной больнице. По программе получила всю предусмотренную адресную поддержку - единовременные денежные выплаты, компенсацию на проезд, а в местной администрации помогли с жильем, которое, скорее всего, уроженка Таджикистана получит в собственность.

«Попала в Каменский район. Но об этом не жалею, конечно. Сначала было очень трудно, потом с божьей помощью, администрации, населения, главврачей, все одолела, вот теперь уже пятый год работаю», - рассказала Гуландом Джалматова.

В рамках реализации программы по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников в Пензенскую область только за последние пять лет прибыло свыше восьми тысяч человек.

«В основном, к нам приезжают выходцы из Казахстана, Таджикистана и Узбекистана. Также есть Армения. Много соотечественников, и это не секрет, в Пензенской области работают в медицинской сфере - и в районах области, и в городе; в сельском хозяйстве», - отметила заместитель министра труда, социальной защиты и демографии Пензенской области Ольга Майорова.

Наиболее привлекательные районы для переселения - те, что находятся вблизи областного центра и на которых расположены крупные инвестиционные площадки. Территория для участников программы - все 27 районов области, с прошлого года - еще и город Кузнецк, сообщает телеканал «Экспресс».