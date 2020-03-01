Путин предложил оказать помощь Ирану в борьбе с коронавирусом

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с Хасаном Роухани сообщил о готовности оказать Ирану помощь в борьбе с распространением в стране коронавируса.

Как отмечает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Кремля, инициатором телефонного разговора была иранская сторона.

«Владимир Путин выразил соболезнования Хасану Роухани в связи с жертвами в результате вспышки в Иране коронавирусной инфекции и заявил о готовности оказать помощь в целях противодействия распространению инфекции», - сообщили в Кремле.

Также лидеры государств обсудили несколько тем двусторонней повестки дня.