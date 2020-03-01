В Кузнецке прошла традиционная лыжная эстафета на призы губернатора

«Уважаемые участники эстафеты, организаторы и болельщики, я искренне рад приветствовать вас на этом спортивном празднике. Сегодня каждый из спортсменов будет бороться за победу, но это тот случай, когда главное — участие. Мы стараемся приобщить к здоровому образу жизни как можно больше жителей Пензенской области, а вы подаете им хороший пример - и молодежи, и людям старшего поколения. Желаю вас здоровья, успеха и новых побед!» - обратился к участника эстафеты глава региона.

Как сообщает пресс-центр облправительства, областная эстафета по лыжным гонкам проводится для привлечения населения региона к регулярным занятиям спортом, повышения уровня физической подготовленности. Участников соревнований разбивают на три группы, по численности населения муниципальных районов и городских округов. Победителей и призеров определяют в каждой из групп.

Большой фоторепортаж с эстафеты можно посмотреть ЗДЕСЬ.