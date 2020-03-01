Пензенцам рассказали, как правильно установить детское автокресло

Госавтоинспекторы нагрянули в один из пензенских автосалонов, причем с собой привели детей и их родителей. Они стали участниками профилактической акции «Ребенок - главный пассажир». Ее актуальность подтверждает официальная статистика. Только за прошлый год в Пензенской области зарегистрировано 228 ДТП с участием несовершеннолетних. В авариях погибли шесть детей, еще 253 получили ранения.

Как правильно установить автомобильное детское кресло и зафиксировать в нем ребенка, подробно рассказывают и показывают сотрудники Госавтоинспекции. Чтобы наглядно продемонстрировать все плюсы удерживающих устройств, родителей вместе с детьми пригласили в автосалон. Автоинспекторы не устают напоминать о тяжелых последствиях, к которым может привести пренебрежение правилами перевозки юных пассажиров.

«Сотрудниками Госавтоинспекции совместно с педагогами детско-юношеского центра «Спутник», представителями администрации и общественного совета при УМВД России по Пензенской области проведено мероприятие «Ребенок - главный пассажир», - рассказала старший инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УМВД России по Пензе Юлия Филатова.

Акция направлена, в первую очередь, на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма. Не последнюю роль в этом играет и заинтересованность самих ребятишек в изучении правил дорожного движения. В рамках занятия дошколятам предложили поучаствовать в тематической викторине, продемонстрировать знание дорожных знаков и попробовать оказать первую медицинскую помощь.

После прохождения всех заданий участникам акции «Ребенок - главный пассажир» вручили ценные подарки и выразили благодарность. Кстати, о правилах дорожного движения госавтоинспекторы рассказывают также в школах и детских садах. С начала года специальный инструктаж прошли свыше 500 детей, сообщает телеканал «Экспресс».