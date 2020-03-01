В Сети появились фото с места ДТП на ул. Аустрина

В одной из групп соцсети «ВКонтакте» появились фото с места аварии, произошедшей в 10-м часу вечера 29 февраля на ул. Аустрина.

«Подъем к АЗС «Роснефть». Время - 21:16», - уточнил автор поста.

Судя по фото, участники аварии – две легковушки, одна практически перпендикулярно влетела в бок другой. Официальной информации о причинах произошедшего и о наличии пострадавших в настоящее время нет.

Сотрудники ГИБДД призывают водителей соблюдать осторожность за рулем, не совершать необдуманных и резких маневров. Особенно стоит быть внимательными в холодное время года, когда велика вероятность заносов.