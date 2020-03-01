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02.03.2020г.

Пензенцев просят сообщать о самых проблемных участках на дорогах

01.03.2020, 13:48

Мэр Пензы Андрей Лузгин обратился к жителям города с просьбой сообщать о ямах и трещинах на дорогах в городской Департамент ЖКХ и горадминистрацию.

«Зимний период завершается, из-за таяния снега и температурных колебаний на дорогах в городе появляются ямы и трещины. Сообщайте о наиболее проблемных участках, будем устранять», - сказал глава администрации города.

Информацию и фото следует отправлять на электронную почту департамента departament_gkh@mail.ru или в аккаунты администрации города в соцсетях: https://vk.com/public173736993 («ВКонтакте»), @administration_penza (Instagram), https://ok.ru/group/54494337040455 («Одноклассники»).

Ремонтом дорог занимается МУП «Пензадормост», работы координирует Департамент ЖКХ города.

По информации пресс-службы мэрии, в эти выходные специалисты устраняют дефекты на дороге от улицы Кольцова до Западного кладбища, на улице Чаадаева, на дороге-дублере, улице Пушкина, проспекте Строителей, дороге между поселками Заря и Нефтяник. Участки посыпают асфальтовой крошкой, также используется литой асфальт, который позволяет проводить работы в условиях низких температур.

Источник фотографии: https://www.penza-gorod.ru/news/zhiteli_mogut_soobshchit_ob_avariynykh_uchastkakh_na_dorogakh_goroda/
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