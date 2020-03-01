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02.03.2020г.

Путин о борьбе с коронавирусом в России: Ситуация в целом под контролем

01.03.2020, 17:26

Президент России Владимир Путин 1 марта заявил о том, что в России делается все необходимое для борьбы с коронавирусом.

«В России делается все необходимое по борьбе с этим опасным заболеванием, приняты соответствующие меры. Надеюсь, что они будут эффективными. Ситуация в целом под контролем», - цитирует ТАСС слова главы государства.

По его словам, негативное последствия вспышки коронавируса влияют на мировую экономику.

«Что касается непосредственно экономического влияния вспышки коронавируса, то нужно нам посмотреть особо, как реагировать на то, что в этом смысле происходит. А здесь негативные последствия уже дают о себе знать, затрагивают всю систему мировых хозяйственных связей, практически все государства, учитывая сегодняшнюю высочайшую взаимозависимость и взаимосвязанность экономик», - сказал президент.

Ранее информагентство также сообщало о том, что президент России предложил Ирану помощь в борьбе с коронавирусом. 

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