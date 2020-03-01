В Пензу привезли новую технику для устранения коммунальных аварий

В Пензе для устранения аварий на водопроводе приобрели 13 новых спецмашин. Технику осмотрел замглавы администрации города Денис Леонтьев.

Как сообщает пресс-служба мэрии, технику приобрели в лизинг в рамках инвестпрограммы, она обошлась в 45 млн рублей. В частности, закуплено пять аварийных фургонов, шесть машин со сварочным оборудованием, один бортовой автомобиль для перевозки опасных грузов и один самосвал.

По словам вице-мэра, новая техника позволит расширить возможности в части обслуживания и ремонта водопроводных и канализационных сетей и обеспечения надежного водоснабжения города.

«Новые автомобили должны повысить скорость реагирования на заявки потребителей», - сказал он.