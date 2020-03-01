В Пензе прошел фестиваль национальных культур

В Пензе на базе молодежного центра «Юность» прошел Фестиваль национальных культур «Мы вместе!». Его участниками стали студенты, школьники, воспитанники учреждений допобразования, представители этнических общин и национальных диаспор.

Как сообщает пресс-служба мэрии, в рамках мероприятия состоялся конкурс творческих номеров «Этномир». Его участникам нужно было выступить с использованием национального костюма, отражающего культуру представляемого этноса. Также для всех желающих были организованы мастер-классы «Танцы народов мира» и выставка национальных костюмов и работ декоративно-прикладного творчества.

Все участники фестиваля получили сладкие призы и дипломы городского спорткомитета.