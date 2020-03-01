Пензячка «подарила» мошенникам 742 тыс. рублей

67-летняя пензячка обратилась в полицию с заявлением о мошенничестве. Пенсионерка лишилась 742 тыс. рублей.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, в феврале женщине позвонил незнакомец. Он рассказал о том, что пензячке полагается компенсация за ранее приобретенные некачественные биологически активные добавки. Ей неоднократно звонили, представляясь госслужащими различных структур, с требованием перечислить деньги якобы для оплаты услуг юристов и адвокатов.

В результате пенсионерка перевела на имя ранее незнакомых ей лиц 742 тыс. рублей. По факту мошенничества проводится проверка, устанавливается личность причастных к преступлению людей.

В полиции Пензенской области напоминают о необходимости перепроверять любую информацию, поступившую от незнакомцев, и ни в коем случае не перечислять деньги на предлагаемые номера телефонов и банковские счета.