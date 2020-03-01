В пензенском парке им. Белинского развернулись масленичные гуляния

В Пензе Масленицу празднуют на нескольких площадках. Главные торжества традиционно развернулись в парке им. В. Г. Белинского.

Как сообщает пресс-служба мэрии, для посетителей парка подготовили обширную программу – игры и конкурсы, народные забавы и шуточные состязания. Перед пензенцами выступают творческие коллективы: ансамбль народной песни «Славяне», фольклорный ансамбль «Туесок», детский фольклорный ансамбль «Веснушка», Ольга Козырева, фолк-шоу группа «Зазноба», ансамбль песни и танца «Казачья застава», творческие коллективы Центра культуры и досуга.

Все желающие могут пофотографироваться на фоне русской печи. Около Планетария и на аллее мастеров работает выставка-продажа работ «Клуба народных умельцев» и мастеров клуба «Сурская мозаика». Также гости праздника могут угоститься блинами.

Проводы зимы в парке продлятся до 19 часов, в это время начнется сжигание чучела Масленицы. Далее пройдет танцевальный марафон на центральной сцене.

Напомним, народные гуляния проходят и в других районах города. Программу мероприятий можно посмотреть ЗДЕСЬ.

Большой фоторепортаж с празднования областной Масленицы в селе Радищево можно посмотреть ТУТ.